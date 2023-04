Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit großem Vorsprung gewinnt Mark Weidler auch den 15. Pirmasenser Pfälzerwaldmarathon. Für den Waldfischbacher ist es der dritte Sieg in Serie. Gleich zwei Ehepaare finden sich auf den Podestplätzen. Was ein Rolling Start in dieser Corona-Variante der Lauf-Großveranstaltung bedeutet, ist nicht jedem klar.

„Achtet bitte auf die Abstände und entledigt euch eurer Masken erst, wenn ihr einige Meter gelaufen seid.“ Diese Aufforderung richtet Uwe Hauser, gemeinsam mit Hartmut Kling