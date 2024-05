Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2024 müssen Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Schopp/ Pirmasens Hauptbahnhof mit Beeinträchtigungen rechnen. Grund sind Zugausfälle und Ersatzverkehre mit Bussen, die vom 17. Mai bis zum 15. Juni stattfinden werden. Diese Maßnahmen betreffen die Nahverkehrslinie RB64 im genannten Streckenabschnitt.

Die Deutsche Bahn gab bekannt, dass die Ursache für die Störungen im Bahnverkehr umfassende Oberleitungsarbeiten und Gleiserneuerungen am Hauptbahnhof Kaiserslautern sind. Insbesondere an den Wochenenden des 18. und 19. sowie des 25. und 26. Mai setzt die Bahn auf Ersatzverkehre, da die Züge der Linie RB64 ausfallen werden. Auch die Regionalbahn 12801 ist von den Ausfällen betroffen und wird am 20. und 30. Mai sowie am 1., 8. und 15. Juni durch Busse ersetzt.

Auswirkungen auf andere Linien

Die Arbeiten am Hauptbahnhof Kaiserslautern werden sich voraussichtlich auch auf andere Linien auswirken, die den Bahnhof anfahren. An den Wochenenden bis zum 10. Juni ist mit zusätzlichen Zugausfällen und dem Einsatz von Ersatzbussen zu rechnen.

Reisende sollten sich auf eine längere Fahrtzeit einstellen und die Hinweise an den betroffenen Bahnhöfen beachten. Genauere Informationen zu Fahrplanänderungen aufgrund der Baumaßnahmen sind online auf den Seiten der Deutschen Bahn verfügbar. Da die Ersatzhaltestellen nicht immer unmittelbar an den Bahnhöfen liegen, empfiehlt es sich, die Lagepläne auf der Website der Deutschen Bahn zu konsultieren. Es ist zu beachten, dass sich die Fahrzeiten der Ersatzbusse von denen der Züge unterscheiden können.