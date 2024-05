Alena Bimber ist bei den Weltmeisterschaften in der Slowakei bereits in der ersten Runde der Einzelkonkurrenz ausgeschieden. Die Winzlerin musste lange warten, bis die Ergebnisse der Konkurrenz feststanden.

Was für eine Dramatik: Erst in den letzten fünf Würfen der ersten Runde der 64 Starterinnen kam für Alena Bimber aus Winzeln, in Diensten von Victoria Bamberg bei der Einzel-Kegel-WM schon