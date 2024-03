Am Sonntag findet ab 16 Uhr auf dem Hauensteiner Rathausplatz eine Kundgebung unter dem Leitgedanken „Wie vor 91 Jahren – Hääschde gegen rechts“ statt. Sie erinnert zum einen an die letzten freien Reichstagswahlen am 5. März 1933, als Hauenstein nahezu geschlossen gegen Adolf Hitlers NSDAP stimmte, und will einen Bogen schlagen zur aktuellen politischen Lage im Hinblick auf Rechtsextremismus. Die Kundgebung ist gedacht als Manifestation für „Demokratie, Solidarität und Vielfalt“. Initiiert wurde die Veranstaltung, die eine gute Stunde dauern soll, von allen Fraktionen des Ortsgemeinderats. Als Redner sind unter anderem Ortsbürgermeister Michael Zimmermann, Pfarrer Robert Burger für die Kirchen, Norbert Meyerer, der die historische Verweigerung der Pfadfinder gegen die Nazis thematisieren wird, der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer und Franz-Josef Schächter vorgesehen. Für musikalische Beiträge wird der Singkreis Schola sorgen.