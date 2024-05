Gewinnen die U19-Fußballer des FK Pirmasens kommenden Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) ihr drittletztes Saisonspiel beim FC Homburg, ist ihnen eine weitere Runde in der A-Junioren-Regionalliga sicher.

Während die Konkurrenten im Abstiegskampf, jene Homburger und die Sportfreunde Eisbachtal, am Wochenende verloren, bauten der FC Speyer und der FKP durch ihr 1:1 (0:1) im direkten Vergleich den Abstand auf Platz zwölf sogar noch etwas aus.

„Die Klub“ ging in der sechsten Spielminute in Führung. Hanz Skelchy drückte den Ball nach Tom Lautenschlägers Maßflanke mit dem Kopf über die Linie. Als der FKP bei einem Standard Erton Haxhijaj zu viel Platz ließ, glich dieser zum 1:1 aus (58.). Jetzt kam Speyer stärker auf. Keeper Simon Schwarz hielt mit zwei tollen Paraden das Remis fest. In der Schlussphase hatten aber die Pirmasenser Vincent Weber (83.) und Xander Race (86.) noch das 2:1 auf dem Fuß. „Jetzt gilt es, mit einem Sieg in Homburg die Schäfchen ins Trockene zu bringen“, sagte FKP-Trainer Sebastian Heß.

