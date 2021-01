2017 gewann die Zweibrücker Regisseurin Franziska Margarete Hoenisch beim Saarbrücker Festival Max-Ophüls-Preis den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film: Am Donnerstag läuft im ZDF ihr Krimi „Soko Stuttgart: Vermisst“. In diesem Jahr ist der Schauspieler Robin Leo Hoffmann (Saarbrücken/Kaiserslautern) beim Festival zu sehen.

Der Spielfilm „Club Europa“, 2017 beim Festival Max Ophüls Preis (Mop) prämiert, war der Karrierestart für die 1984 in Zweibrücken geborene Regisseurin Franziska Margarete Hoenisch . Es handelt von einer Berliner Wohngemeinschaft, die einen Flüchtling aus Kamerun aufnimmt und sich entscheiden muss, ob er bei ihnen bleiben darf, als sein Asylantrag abgelehnt wird und sich damit alle gegen Recht und Gesetz stellen. Der Film lief bei Festivals in Europa und tourte mit dem Goethe-Institut bis nach Mexiko, Singapur und die USA.

Seitdem dreht Hoenisch (die keine Beziehung zu Zweibrücken hatte und hat, sondern nur zufällig hier geboren wurde) für das Fernsehen Serien: „Wapo Bodensee“ (Polizeiserie, acht Folgen 2018), „In aller Freundschaft“ (Arztserie, 24 Folgen bis 2020), „Der Ranger“ (Heimatserie, zwei Folgen 2020) und zuletzt „Soko Stuttgart“ (Krimiserie, zwei Folgen, 2020).

Am Donnerstag, 21. Januar, 18 bis 19 Uhr, wird ihre „Soko Stuttgart“-Folge „Vermisst“ ausgestrahlt, in der die 17-jährige Maja verschwindet, was die Eltern in Sorge und Aufruhr bringt. Die Folge ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar , ebenso wie die am 15. Januar ausgestrahlte Folge, die Hoenisch inszenierte: „Der tote Graf“: In einem Park wird der wohlhabende Vermögensberater Karsten Jacobsen erschossen aufgefunden, nur mit einer Unterhose bekleidet.

Der Fritz-Raff-Drehbuchpreis ist nach dem 2011 verstorbenen SR-Intendanten benannt und wird jährlich beim Mop verliehen. Paula Cvjetkovic − 1985 in Kaiserslautern geboren und heute in Berlin ansässig − erhielt die Auszeichnung gemeinsam mit der Regisseurin Bernadette Knoller für ihren Spielfilm „Ferien“.

Dem Kaiserslauterer Jung-Schauspieler Robin Leo Hoffmann verhagelt es schon zum zweiten Mal die Teilnahme an einem Filmfestival. Im Frühsommer vergangenen Jahres wollte er bei den Festspielen in Cannes den selbst inszenierten Kurzfilm „Until Death Do Us Part“ vorstellen. Doch das Glamour-Ereignis an der Côte d’Azur wurde wegen der Pandemie komplett abgeblasen. Beim Mop wandert jetzt der Kurzfilm „Nicht wie du“, in dem Hoffmann die Hauptrolle spielt, von der Leinwand ins digitale Datennetz.

Das 20-Minuten-Opus ist geschrieben und inszeniert von Nicolas Schönberger, Saarländer und Jahrgang 1992, der an der Bauhaus-Universität in Weimar Medienkunst studiert. Robin Hoffmann spielt einen erfolgreichen Autoverkäufer, der sein Leben auf der Überholspur genießt und mit der Vergangenheit abgeschlossen hat – bis plötzlich der alte Wartburg seines Vaters zur Reparatur in die Werkstatt kommt. Der Film kann zusammen mit anderen Kurzfilmen in der Reihe Mop-Shortlist bis zum 24. Januar für acht Euro gestreamt werden: https://ffmop.cinebox.film/

Hoffmanns Partnerin ist Anne Roemeth, die am Samstagabend als schlagkräftige Bar-Besucherin im ZDF-Krimi „Kommissarin Heller“ zu sehen war − neben de