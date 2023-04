Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marco Kessler spielt von Kindesbeinen an nur beim SC Weselberg Fußball. Obwohl er Innenverteidiger ist, hat der Kapitän des Bezirksligisten von der Sickingerhöhe diese Runde schon sechs Tore erzielt, davon sechs per Kopfball. Der 26-Jährige spricht übers Derby am Sonntag, die Titelchance und eine Entscheidung von 2018.

Herr Kessler, am Sonntag geht es ab 15.15 Uhr zu Hause gegen den FC Queidersbach noch mal um drei Mitnahmepunkte für die Aufstiegsrunde…

Ja, am Sonntag ist es noch