Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überleben in extremen Lebensräumen: Flechten, Algen und Cyanobakterien können das. An der Hochschule in Pirmasens forscht die Arbeitsgruppe „Integrative Biotechnologie“ um Michael Lakatos und Patrick Jung an Mikroorganismen, die unter extremen Bedingungen überleben. Die Grundlagenforschung der beiden Biologen bringt wichtige Erkenntnisse für das Leben und Überleben auf der Erde.

Die Fähigkeiten der Cyanobakterien, die zuvor unter dem Namen Blaualgen bekannt waren, verblüffen immer wieder. Auch die Astrobiologie befasst sich seit geraumer Zeit mit