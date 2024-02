Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen optimierter Planung durch künstliche Intelligenz und Lebensmittelretter-Apps reichen bei der Pirmasenser Tafel die Lebensmittel nicht mehr aus. Das, was früher an die Bedürftigen ging, wird jetzt in den Märkten in günstigen Überraschungstüten verkauft und fehlt bei der Tafel.

Mitarbeiter am Limit, Aufnahmestopp, Lebensmittelmangel: Das waren die Schlagworte der Pirmasenser Tafel im zweiten Halbjahr 2023. „Wir sind nach wie vor am kämpfen, um der