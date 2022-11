Zum letzten Heimspiel der Vorrunde – und vielleicht auch zum letzten Spiel überhaupt in der „alten“ Rotensteinhalle aufgrund der in 2023 anstehenden Kernsanierung der Halle – empfängt am Samstag um 19 Uhr Badminton-Verbandsligist SG Pirmasens/Münchweiler den Überraschungszweiten Viktoria Herxheim II.

Die Spielgemeinschaft von Badmintonteam Pirmasens und PBC Münchweiler belegt trotz der enormen Probleme bei den Damen nach zwei Siegen und zwei Niederlagen Rang vier. Franziska Brandstetter und Claudia Kohz fehlen immer noch aufgrund ihrer Verletzungen in 2021 und Samira Bärmann – oft durch ihre Einsätze als Handballerin verhindert – bestritt nur ein Spiel. So stellen die PBC-Damen aus der zweiten Mannschaft zuverlässig den Ersatz, allerdings ohne echte Siegchance zwei Spielklassen höher.

Gerade beim jüngsten 5:3-Sieg in Neustadt zeigte sich der Kampfgeist der SG-Männer: Jens Steinbach, Yannic Brandstetter, Peter Steinbach und BTP-Vorsitzender Kevin Weisbrod gewann beide Herrendoppel und alle drei Herreneinzel – und schon war Coup perfekt. Das zweite SG-Team erwartet am Samstag um 16.30 Uhr den TV Roßbach zum Bezirksligaspiel.