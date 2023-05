Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 20 Jahren, am 24. Juni 2001, stand der FK Pirmasens zum einzigen Mal in seiner Geschichte in einem DFB-Pokal-Finale. Es war das nationale Pokalendspiel der A-Junioren-Fußballer, der Gegner hieß VfB Stuttgart. Bis zur 71. Minute hielt der Außenseiter aus der Südwestpfalz die Partie offen, dann setzten sich die Schwaben noch mit 5:1 durch. Einige der damaligen Jugendspieler machten später eine Profi-Karriere.

Es war heiß an diesem Juni-Sonntag vor 20 Jahren im Hohenberg-Stadion in Rottenburg am Neckar. Eigentlich zu heiß, um Fußball zu spielen. Doch für 13 Uhr war das Endspiel