Die vor knapp einem Jahr beinahe erstmals in die Verbandsliga aufgestiegenen Sportfreunde Bundenthal müssen aktuell den Absturz in die Bezirksliga fürchten. Am Mittwochabend steigt das Wasgauderby in Hauenstein.

Die abstiegsbedrohten Sportfreunde Bundenthal müssen in der Fußball-Landesliga innerhalb von zehn Tagen gegen die ersten drei Teams der Tabelle antreten. Zunächst gastiert der Vizemeister