Aufsteiger Pirmasens Praetorians wird vermutlich vier seiner fünf Heimspiele in der American-Football-Regionalliga Mitte im Framas-Stadion austragen.

In der 10.000 Zuschauer fassenden Arena auf der Husterhöhe, wo das Footballteam des FK Pirmasens im Oktober 2023 schon das Oberliga-Finale erfolgreich bestritt, erwarten die Prätorianer die Kassel Titans (11. Mai), die Darmstadt Diamonds (1. Juni), die Wiesbaden Phantoms (10. August) und die Mainz Golden Eagles (25. August). Nur das Westpfalz-Derby der dritthöchsten Liga gegen die Kaiserslautern Pikes am 13. Juli wird in der bisherigen Hauptspielstätte, dem Stadion Spesbach, angepfiffen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Zum Saisonstart am 5. Mai gastieren die Pirmasenser in Mainz.

Das Testspiel im Stadion Spesbach gegen den Südwest-Regionalligisten Heidelberg Hunters verloren die Praetorians nach einer 7:0-Führung, für die Paris Ferguson und per Extrapunkt Mario Kapila gesorgt hatten, noch mit 7:43.