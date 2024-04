Der Arbeitskreis Geschichte der Juden in Pirmasens lädt anlässlich des Gedenkens an den 110. Geburtstag von Walter Slodki dazu ein, mit Info und Musik an die Familie Slodki sowie an die Bedeutung des deutsch-jüdischen Komponisten Louis Lewandowski zu erinnern. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 21. April, um 17 Uhr in der Johanneskirche Pirmasens statt – der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Bei der Veranstaltung werden unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant Mitglieder der Bezirkskantorei Pirmasens und des Oratorienchors sowie Steffi Sieber (Sopran) und Volker Christ (Orgel, Klavier) Psalmvertonungen von Louis Lewandowski präsentieren. Ebenfalls aus der Feder Lewandowskis stammen Orgelstücke, die von Bezirkskantor Croissant gespielt werden.

Karola Streppel, Otmar Weber, Maurice Croissant und andere werden Kurzvorträge zum Leben und Wirken von Walter Slodki und seiner Familie halten. Diese thematisieren unter anderem die besondere Rolle des Kantors in der jüdischen Gemeinde sowie die versöhnliche Haltung Walter Slodkis bis zu seinem Tod.