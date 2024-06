Am Montagnachmittag hat sich auf der B10 ein Auto überschlagen. Ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz fuhr laut Polizeiangaben auf der B10 von Pirmasens in Fahrtrichtung Landau. Kurz vor der Abfahrt Beckenhof verlor er mit seinem BMW in einer leichten Linkskurve die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte der Fahrer die rechte Leitplanke und beschädigte diese. Vermutlich versuchte der Fahrer durch eine schnelle Lenkbewegung zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und landete einige Meter weiter mittig auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht. Am Fahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn der B10 musste zwecks Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden. Aufgrund von Reinigungsarbeiten und Umleitungsmaßnahmen der Straßenmeisterei kam es auch in der Folge zu stockendem Verkehr.