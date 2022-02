Die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer hat sich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine zu Wort gemeldet. Schäfer tat das als Vorsitzende der Deutsch-Taiwanischen Gesellschaft. Die südwestpfälzische CDU-Politikerin spricht von einer „verbrecherischen und völkerrechtswidrigen Invasion der Ukraine durch Russland“. Sie verweist in dem Kontext auf Taiwan. Obwohl Taiwan nie ein Teil der Volksrepublik China war, so beanspruche die „kommunistische Diktatur“ doch die Herrschaft über die Insel. Peking habe sich zum Ziel gesetzt, die vermeintliche Einheit wiederherzustellen und drohe völlig unverhohlen mit militärischer Gewalt. Der massive Ausbau des chinesischen Militärs sorge für große Unruhe, so Schäfer. Staaten wie Russland und China hätten nicht Wohl ihrer Bevölkerung im Blick. Sie unterdrückten mit Gewalt den Wunsch der Bürger nach Freiheit und Frieden und strebten nach dem Ausbau und der Stabilisierung ihrer Macht. Schäfer: „Wir im Westen müssen verstehen lernen, dass sie dabei nicht nur ihre eigene Bevölkerung bedrohen. Unsere Demokratie und Freiheit sind offen sichtbar und stellen somit eine Gefahr für ihr System dar.“