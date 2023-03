Lauthals jubelte Henry Wiche am Sonntag, als sein TTC Nünschweiler im Heimspiel gegen den SV Windhagen den sechsten und damit siegbringenden Punkt eingefahren hatte. Am Ende wurde es gar ein 8:2-Erfolg gegen den Tabellenvierten aus dem Westerwald, womit Nünschweilers Chancen, in der Tischtennis-Oberliga zu bleiben, merklich gestiegen sind.

„Das war sehr wichtig. Diesmal hatten wir das Glück ein bisschen auf unserer Seite. Da ist in knappen Momenten mal ein Ball für uns auf die Kante gefallen. Es haben alle extrem gut gespielt“, sagte Wiche, der im vorderen Paarkreuz beide Einzel gewann.

Freytag muss passen

Dabei hatte der Tag schlecht begonnen, denn Spitzenspieler Fabian Freytag sagte am Sonntagmorgen krankheitsbedingt ab. So kam Marcel Dohmen zu seiner Premiere im Spitzenpaarkreuz, bei der gleich René Wallmeroth in vier Sätzen bezwang und so das zwischenzeitliche 5:2 besorgte. „Zu Hause können wir jeden schlagen. Jetzt ist die Relegation wieder möglich“, freute sich Wiche nach dem vierten Saisonerfolg, der sogar noch höher hätte ausfallen können, hätte Timo Schultz nicht gegen Windhagens Vincent Keßler im fünften Durchgang in der Satzverlängerung verloren.

Da Berus parallel Tabellenführer Nassau mit 2:8 unterlag, rückte Nünschweiler auf den Relegationsrang vor, während Berus, nun angesichts des deutlich schwächeren Spielverhältnisses noch mindestens drei Zähler aus den letzten drei Saisonspielen holen muss, um Nünschweiler zu überholen.

SO SPIELTEN SIE

TTC Nünschweiler - SV Windhagen 8:2. Marcel Dohmen/Timo Schultz - Ingo Hansens/René Wallmeroth 9:11/11:8/11:5, 12:10, Henry Wiche/Thomas Veith - Vincent Keßler/Sebastian Sauer 11:9, 11:6, 11:3, Wiche - Wallmeroth 11:6, 10:12, 9:11, 11:8, 11:9, Dohmen - Hansens 3:11, 8:11, 5:11, Veith - Sauer 11:6, 11:9, 11:3, Schultz - Keßler 10:12, 8:11, 12:10, 11:7, 10:12, Wiche - Hansens 11:7, 11:9, 6:11, 3:11, 11:8, Dohmen - Wallmermoth 10:12, 11:7, 11:4, 11:4, Veith - Keßler 15:13, 11:9, 11:9, Schultz - Sauer 11:5, 11:6, 11:8.