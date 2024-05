Eigentlich hatte der 17-jährige Pirmasenser in seinem letzten U18-Jahr nur einen Platz auf dem Podest angepeilt. Doch es kam anders und besser.

Jona Demberger von der TS Rodalben ist deutscher U18-Meister in der Klasse bis 56 Kilogramm. Im niedersächsischen Nienburg gelang dem 17-jährigen Pirmasenser zunächst gegen Leonhard Brunner aus Bayern nach einer Minute ein Full Ippon durch technische Überlegenheit. Danach unterlag der westdeutsche Meister dem Hamburger Thilo Heeschen nach Punkten. Im dritten Kampf wurde Dembergers Gegner aus Sachsen-Anhalt, Justin Gramlich, nach einem schweren Verstoß disqualifiziert. Das gab einen Full Ippon für den Südwestpfälzer, der dadurch in der Endabrechnung Gold vor Heeschen gewann. „Ein Platz auf dem Podest war mein Ziel. Dass es in meinem letzten Jahr in der U18 gleich der erste wurde, ist natürlich die Krönung“, sagte Jona Demberger.