Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spaß am Handball hatten am Samstagabend die Spieler der TS Rodalben auf dem Feld und ihr Anhang auf den Rängen. Bei bester Stimmung in der TSR-Sporthalle gewann der Tabellenführer das Verbandsliga-Derby gegen den phasenweise wieder erschreckend schwachen TV Dahn mit 37:21 (19:10) – „Zauberei“ inklusive.

In der Anfangsphase taten sich beide Teams zunächst in der Offensive schwer. Doch schon hier war die TSR schneller auf Linie als ihre Gäste. Der extrem gut aufgelegte Hendrik Matheis