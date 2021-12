Mit dem 27:21 (14:10)-Erfolg bei der TG Oggersheim hat der TV Thaleischweiler das Tabellenende der Handball-Verbandsliga wieder verlassen.

Eine gute Torwart- und Abwehrleistung führte zu einem souverän herausgespielten Erfolg des TVT, wie Rückraumspieler Jens Schweizer anschließend berichtete. In der sehr fairen Partie rührte der TVT vor allem gegen Ende der ersten Hälfte massiv Abwehrbeton an. So setzte sich das Team nach dem 8:9 (19.) bis zum Seitentausch deutlicher ab.

Nach der Pause hielt der TVT immer einen Vorsprung von vier bis sechs Treffern und vergrößerte diesen nach dem 17:21 (49.) nochmals merklich. Die Rote Karte gegen den Oggersheimer Steffen Wegmann (dritte Zeitstrafe, 58.) fiel nicht mehr ins Gewicht.

Mit 4:10 Punkten ist der TVT nun Tabellenzehnter, einen Punkt hinter der TG Oggersheim.

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer (1), ab 31. Schnur - Jens Schweizer (2), Eger (5/1), Dominik Schweizer (7) - Huber (5/3), Becker (2) - Escher (4); Kölsch (1).