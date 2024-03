Hier wartet der Tod − was muss das für ein schlimmer Ort sein. Doch weit gefehlt: Das Hospiz Magdalena der Pirmasenser Diakonie ist ein tolles Haus, mitten im Leben. Wie passt das zusammen?

Der 6,2 Kilometer lange Premiumweg Teufelspfad (160 Höhenmeter) bei Pirmasens lockt mit bizarren Felsformationen, Quellen und Wasserfällen. Hält er, was er verspricht? Ein Test.

Der ursprüngliche Zeitplan ist längst Makulatur: Seit 2016 konkret geplant, sollte im Sommer 2023 der Discounter Lidl in einen größeren Neubau in Niederauerbach umziehen. Jetzt gibt’s ein neues, ehrgeiziges Ziel: Ende 2025 soll’s was werden.

Gestiegen sind die Chancen, dass zwei Pirmasenser bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 spielen.

Vor 30 Jahren wurde der Fan-Club FCK-Fan-Club Treue Luzifer Steinalben gegründet. Die RHEINPFALZ sprach mit den Gründungsmitgliedern Klaus Reischmann und Jürgen Bönsch über besondere Erlebnisse, soziale Projekte, Pokalspiele und über Profi-Fußballer, die besondere Unterstützung brauchen.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bekommt einen neuen Wehrleiter. Hans-Peter Maschino hat sein Amt zum 30. Juni niedergelegt. Sein Nachfolger wird am 8. April gewählt.

Die Sprengung des Schornsteins auf der Biebermühle lockte viele Schaulustige. Ein Verantwortlicher war froh, dass das schlimmste Szenario nicht eingetreten ist (mit Video).

Die Schuhindustrie gehört fest zur Region – früher und heute. Die kreativen Ideen des Nachwuchses zeigt die Ausstellung „Denim Dreams“ im Deutschen Schuhmuseum.

Richard Weber, Seniorchef der Karlsberg-Brauerei, feiert Geburtstag. Der RHEINPFALZ erzählt er von origineller Werbung, biertrinkenden Franzosen und seiner Geburtsstadt Zweibrücken.

Zweibrücker Helmholtz-Schüler haben 17 Metallfiguren geschaffen, die an demokratische Werte erinnern. Das war 2016. Bisher installiert wurden drei der Figuren. Eltern und Lehrer sind sauer. Das Bauamt sagt: Wir sind nicht alleine Schuld.