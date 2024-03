Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ursprüngliche Zeitplan ist längst Makulatur: Seit 2016 konkret geplant, sollte im Sommer 2023 der Discounter Lidl in einen größeren Neubau in Niederauerbach umziehen. Jetzt gibt’s ein neues, ehrgeiziges Ziel: Ende 2025 soll’s was werden.

Im Juli 2021 fasste der Zweibrücker Stadtrat den Beschluss, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten, das es dem Discounter Lidl im Ergebnis ermöglicht, seinen bestehenden Markt an