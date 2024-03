Gestiegen sind die Chancen, dass zwei Pirmasenser bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 spielen.

Kimi Merk hat sein erstes Tor für die kirgisische Fußball-A-Nationalmannschaft geschossen. Der 19-jährige Pirmasenser traf beim 5:1-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Taiwan. Der in der Jugend des FK Pirmasens und des 1. FC Kaiserslautern ausgebildete Angreifer, der seit vergangenen Sommer beim usbekischen Meister Pachtakor Taschkent unter Vertrag steht, war vor 13.600 Zuschauern in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek nach 57 Minuten für seinen älteren Bruder Kai eingewechselt worden. Kirgisistan führt nun nach vier von sechs Spielen in der asiatischen Qualifikationsgruppe D mit neun Punkten vor Oman (9) und Malaysia (6). Der Gruppenerste qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.