Der Fußball-A-Ligist SV Hochstellerhof hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Auf der Trainerposition gibt es eine Veränderung.

Erneut mit drei Spielertrainern und einem neuen Coach geht der SV Hochstellerhof in die kommende Saison. Wie der Verein mitteilte, verlässt Christopher Reich das Trainer-Trio und wird durch Tobias Dreyer ersetzt. Reich bleibt dem Verein, der derzeit in der A-Klasse Pirmasens-Zweibrücken auf Platz neun liegt, aber weiter als Spieler erhalten. Dreyer kickt seit nunmehr fünf Jahren in der Landesliga bei der SG Eppenbrunn und hat nun „Lust auf was Neues“.

Bis zu seinem zehnten Lebensjahr war Dreyer beim FC Fehrbach am Ball, danach spielte der Versicherungskaufmann bis in die B-Jugend beim 1. FC Kaiserslautern, ehe er zum FK Pirmasens kam. Er absolvierte damals die Saisonvorbereitung unter Trainer Peter Tretter, hatte dann allerdings großes Pech mit Verletzungen und riss sich gleich zwei Mal in Folge das Kreuzband.