Doppelstärke bewies die erste Herrenmannschaft des TC Rot-Weiß Pirmasens im Spitzenspiel der Tennis-A-Klasse Pfalz. Das reichte aber nicht, um insgesamt zu gewinnen.

1:5 nach den Einzeln – da hatten sich die Pirmasenser im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Oberligisten Rot-Weiß Kaiserslautern mehr erhofft. Nur Routinier Benjamin Knierim, auf Position sechs eine Bank, hatte gepunktet (6:2, 6:3 gegen Florian Jeblick). Es lief am Sonntag einfach nicht für die Gastgeber, die wie ihr Gegner die ersten zwei Saisonspiele gewonnen hatten. Landesliga-Fußballer Felix Schiefer musste früh wegen Rückenproblemen behandelt werden. Mit diesem Handicap war er gegen den starken Mazedonier Dragan Angjeleski chancenlos. Jonathan Roth spielte einen sehr guten ersten Satz, unterlag aber letztlich Henrik Lang mit 6:1, 2:6, 1:6.

Enges Spitzeneinzel

Auf den Positionen zwei und drei verloren Christopher Ambis und Nils Stephan glatt in zwei Sätzen. Und im hochklassigen Spitzeneinzel fehlte dem gefühlvoll, taktisch klug agierenden Österreicher Stefan Gartner nicht viel, doch er unterlag Oberligaspieler Christian Classen mit 4:6, 6:7. Schlaglänge und Tempo stimmten bei Classen, der im Tiebreak des zweiten Satzes bei 5:5 von einem ungewohnt leichten Fehler Gartners profitierte.

Das Mannschaftsspiel war also vor den Doppeln schon verloren, doch die Höhe der Niederlage kann ja am Ende wichtig sein. Mit dieser Motivation und starken Leistungen siegten die drei Pirmasenser Duos Gartner/Riehmer, Ambis/Stephan und Karg/Knierim jeweils in zwei Sätzen. Damit Endstand 4:5. „Nächsten Sonntag haben wir gegen Dannstadt, den Topfavoriten, eine Art Finale. Wenn wir noch nach oben wollen, müssen wir da gewinnen. Aber die haben einen ATP-Spieler auf der Eins“, beschreibt Jonathan Roth die Lage.