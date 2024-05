Trotz zweimaliger Führung hat der SV Hermersberg am Sonntag seine letzte Partie in der Fußball-Verbandsliga bei Eintracht Bad Kreuznach mit 3:5 (1:1) verloren.

Nach einem Querpass von Stürmer Lukas Bißbort glich Noah Buchmann in der 34. Spielminute zum 1:1 aus, nachdem Deniz Darcan die Kreuznacher in Führung geschossen hatte (19.). Nico Freiler und Marius Müller, die beide ihre Karriere beenden, schossen Absteiger Hermersberg in der zweiten Spielhälfte zweimal in Führung (47., 65.). Freiler traf nach einer Ablage von Buchmann aus kurzer Distanz, Defensivmann Marius Müller war per Elfmeter erfolgreich. „Es war schön, dass die beiden noch mal ein Tor geschossen haben“, sagte SVH-Kapitän Pascal Masch.

Drittletzter

Innerhalb von acht Minuten kassierten die Gelb-Schwarzen dann noch drei Treffer. Levi-Kabenda Mukamba (84.), Jan Wingenter (85.) und Gianni Auletta (90.+2) trafen für die Eintracht. Masch: „Das spiegelt schon die Saison wider. Wir haben aber ordentlich durchgewechselt. Das ist auch gut so, dass in solch einem Spiel mal Spieler ran dürfen, die in der Saison weniger zum Einsatz gekommen waren. Hätten wir hier noch einen Punkt geholt, wäre es ein gelungener Saisonabschluss gewesen.“ So aber stehen nach 30 Spieltagen 29 Punkte und der drittletzte Platz hinter Kandel (35 Punkte) und vor Bingen (26) und Hohenecken (23).

SO SPIELTEN SIE