Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein „Tor des Monats“ fiel am Sonntag beim auch in dieser Höhe verdienten 4:0 (2:0) des FC Bienwald Kandel in der Fußball-Verbandsliga gegen den SV Hermersberg. Für den Aufsteiger von der Sickingerhöhe war’s die sechste Niederlage im sechsten Saisonspiel.

Dabei versteckte sich die Mannschaft von Trainer Jens Mayer in der ersten Hälfte keineswegs. Sie begann mit den beiden Sturmspitzen Florian Weber und Lukas Bißbort und erarbeitete