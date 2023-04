Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Verbandsligist SV Hermersberg geht schon wieder durch ein Gegentor in der Nachspielzeit als Verlierer vom Platz. SVH-Torjäger Patrick Freyer sieht beim 2:3 gegen den ASV Fußgönheim ebenso die Rote Karte wie der Keeper der Gäste.

Einmal mehr in dieser Saison hat Fußball-Verbandsligist SV Hermersberg durch einen Treffer in der Nachspielzeit verloren. Am Sonntag setzte es gegen den Drittletzten, den ASV Fußgönheim,