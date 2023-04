Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war die perfekte Woche für den SV Hermersberg. Nach dem 3:1-Coup im Verbandspokal gegen den Oberligisten SV Mechtersheim am Mittwoch gewann der Aufsteiger am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga sein Heimspiel gegen Hassia Bingen mit 2:0 (1:0). SVH-Coach Jens Mayer hat nur einen Kritikpunkt.

Gerade mal 32 Sekunden waren gespielt, als Hermersbergs Co-Spielertrainer Patrick Freyer die erste gute Torchance hatte und einen Kopfball an die Latte setzte. „Den muss ich schon gleich machen“,