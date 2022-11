Drei Punkte gegen den Abstieg: In der Fußball-Verbandsliga hat der SV Hermersberg am Sonntag beim TuS Rüssingen mit 2:1 (1:1) gewonnen.

Die Wichtigkeit des Spiels für den Abstiegskampf war von Beginn an zu merken. Auf und neben dem Platz wurde in der Anfangsphase jede halbwegs gute Aktion lautstark gefeiert. Die Gastgeber hatten die ersten Chancen. Geri Hasa brachte Rüssingen in Führung. Sein Freistoß nahm eine ungewöhnliche Flugkurve, setzte auf und ließ Hermersbergs Torhüter Sven Deppert schlecht aussehen (17.). Florian Weber glich in der 28. Minute aus. Der SVH stand nun in der Defensive recht sicher.

Bißbort macht Siegtor

In der zweiten Halbzeit waren die Platzherren bemüht, wieder in Führung zu gehen. Die Gäste hielten leidenschaftlich dagegen. In der 77. Minute kam Jan Lelle relativ unbedrängt auf der rechten Seite an den Ball, passte nach innen auf den freien Lukas Bißbort, der zum 2:1 einschob. In der hektischen Schlussphase kochten die Emotionen nach einigen harten Zweikämpfen noch einmal hoch.

„Der Sieg ist natürlich enorm wichtig für uns“, sagte ein zufriedener SVH-Trainer Jens Mayer und fuhr fort: „Uns fehlen zwar etliche Stammspieler, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Daran sieht man, dass die Mannschaft intakt ist und an sich glaubt. Läuferisch und kämpferisch war das sehr gut. Dazu hatten wir endlich mal das Spielglück auf unserer Seite.“

SO SPIELTEN SIE

SV Hermersberg: Deppert - Kolb, Dausmann, Simon, Metzger - Masch, Müller (60. Deho) - Gries (90.+4 Jochum), Bißbort, Lelle (82. Vogt) - Weber.