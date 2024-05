Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dem SV Hermersberg droht zwei Jahre nach der Rückkehr in die Fußball-Verbandsliga der Wiederabstieg in die Landesliga West. Am Sonntag (Anstoß: 15.15 Uhr) muss im Heimspiel gegen den TuS Rüssingen ein Sieg her.

Kann der SV Hermersberg schon am Sonntag absteigen?

Ja. Die Hermersberger stehen vor dem 28. und drittletzten Spieltag mit 26 Punkten auf dem 15. und vorletzten Tabellenplatz. Vier