Was für ein Auftritt des SV Hermersberg! Mit 4:0 (3:0) gewann der Aufsteiger am Sonntag vor 200 Zuschauern das Westpfalz-Derby der Fußball-Verbandsliga gegen den TuS Hohenecken und verließ damit zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze.

Es lief die 31. Spielminute, als Miguel Deho den Ball an der Mittellinie gemeinschaftlich mit Außenangreifer Patrick Freyer vom Hohenecker Mittelfeldspieler Alex Dos Santos Monteiro eroberte.