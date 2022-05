Im Sommer 2023 kommen Gäste von weit her nach Pirmasens . Die Stadtverwaltung hat nun mitgeteilt, dass eine Delegation von den Komoren-Inseln in der Südwestpfalz erwartet wird.

Die Gäste bereiten sich im Juni 2023 in Pirmasens auf die Weltspiele für Menschen mit Behinderung vor. Die Sportveranstaltung, zu der rund 7000 Athleten aus aller Welt erwartet werden, findet im Sommer des kommenden Jahres in Berlin statt. Die Teilnehmer treten in 26 Sportarten gegeneinander an.

Das Organisationskomitee der Special Olympics World Games hat diese Entscheidung bekanntgegeben. Pirmasens ist eine von bundesweit 216 ausgewählten Kommunen, die als sogenannte Host Town zwischen 12. und 15. Juni 2023 eine internationale Delegation beherbergen.

Die Komoren befinden sich nordwestlich von Madagaskar und sind dem afrikanischen Kontinent vorgelagert. Auf den Inseln des Staates leben rund eine Million Menschen, also in etwa so viele wie im Saarland.

An den Special Olympics World Games beteiligen sich neun Städte, Gemeinden und Landkreise aus Rheinland-Pfalz. Neben Pirmasens sind dies Bad Dürkheim, Bitburg (zusammen mit den Verbandsgemeinden Bitburger Land und Prüm), Koblenz (zusammen mit dem Kreis Mayen-Koblenz), Ludwigshafen, Mendig, Neuwied, Speyer und Trier. Die Host Towns werden im Juni 2023 internationale Athletinnen und Athleten und deren Angehörige begrüßen und die Regionen zwischen Rhein, Mosel, Hunsrück, Eifel und Pfälzerwald und deren Menschen kennenlernen. Von den 216 Gastgeberstädten soll ein starker Impuls für eine bundesweite Bewusstseinsbildung für eine nachhaltig inklusive Gesellschaft ausgehen.