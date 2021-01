Britta Hofer aus Donsieders ist ein großer Fan des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran. Dieser ist aktuell zwar in Elternzeit, hat letzten Monat aber – zur Überraschung seiner Anhänger – eine neue Single mit dem Namen „Afterglow“ („Nachglühen“) auf den Markt gebracht, die sich in den oberen Rängen der europäischen Charts tummelt.

„Für meine Begriffe macht Ed Sheeran sowieso richtig tolle Musik, aber diese neue Ballade toppt all das, was ich bislang von ihm gehört habe“, erzählt Hofer. Obwohl sie viel älter sei als der 1991 geborene Künstler, träfen vor allem seine Balladen sie jedes Mal ins Herz.

Erinnerung an glückliche Elemente

„In ,Afterglow` geht es vor allem um glückliche Momente, die sich in die Erinnerung eingebrannt haben – um die Kleinigkeiten im Leben, an denen man sich erfreuen kann. Gerade in diesen Zeiten halte ich den Songtext für einen richtigen Mutmacher“, so Hofer weiter.

Sheeran gab nach der plötzlichen Veröffentlichung des Titels bekannt, dass seine neue Ballade nicht als Vorbote zu einem neuen Album zu verstehen, sondern eher ein Song sei, den er selbst aus tiefstem Herzen liebe. Britta Hofer kann es auf jeden Fall nicht abwarten, ihr aktuelles Lieblingslied live zu hören, sobald Konzertbesuche wieder möglich sind.