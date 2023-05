Die Herkunft eines Menschen hat Einfluss darauf, wie er Gemeinschaft auslebt, sagt Moise Sandjong, der sich im Migrationsbeirat engagiert. Dass manche älteren Pirmasenser Angst haben vor Menschen mit dunkler Hautfarbe, die in einer Gruppe beisammenstehen und sich unterhalten, ist für ihn nicht unbedingt Rassismus.

In einem Haus in der Klosterstraße wurde am vierten April eine skelettierte Leiche gefunden. Die Polizei hält sich bedeckt, manches hat ein Sprecher aber verraten.

„Das reicht wieder hinten und vorne nicht.“ Oberbürgermeister Markus Zwick ist mit dem Ergebnis des sogenannten Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern überhaupt nicht zufrieden.

In der Zweibrücker Hallplatz-Galerie tut sich was. Laut dem Galerie-Management kommen dieses Jahr noch das Fitness-Center Basic-Fit und ein Tedi-Markt hinzu. Weiteres bahnt sich an.

Die Pläne für die geplante Mediothek auf dem ehemaligen Kaufhallen-Gelände in Zweibrücken sind ziemlich ambitioniert - dort könnte etwas ziemlich cooles entstehen (mit verlinkter Bildergalerie).

Der Lambsborner Thomas Welle hat während der Pandemie begonnen, Spielzeug zu verkaufen und weiß jetzt, warum man Lego manchmal lieber wie Wein behandelt.

Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben wird an Pfingsten zum zweiten Mal zum Treffpunkt junger Menschen beim großen Jugendfestival.

Kathrin Freyler ist Mutter eines Zweijährigen, das Kind ist in der Kinderkrippe Klitzeklein in der Zweibrücker Canadasiedlung untergebracht. Die anstehende Schließung macht die Mutter fassungslos.