Es war eine der stimmungsvollsten Veranstaltungen im vergangenen Jahr im Wallfahrtsort Maria Rosenberg: An Pfingsten wurde Maria Rosenberg für mehr als 150 junge Menschen zum Treffpunkt der Jugend. Das wird sich in diesem Jahr wiederholen. Der Wallfahrtsort lädt wieder zum Jugendfestival an Pfingsten ein. Vom 26. bis 29 Mai.

„Wir freuen uns, wieder Teil dieses Festivals zu sein“, sagt der Direktor von Maria Rosenberg, Volker Sehy, der mit der Premiere im vergangenen Jahr viele besondere Momente verbindet. Der Wallfahrtsort wird an Pfingsten wieder einer von 30 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol sein, in der die Loretto-Gemeinschaft ihr Jugendfestival feiert. In der Pfalz treffen sich die jungen Menschen auf Maria Rosenberg.

Das Programm richtet sich an Teenager im Alter von 10 bis 16 Jahren und an die sogenannte Generation Z und die Millennials im Alter von 17 bis 35 Jahren, die im vergangenen Jahr zum Beispiel als junge Familien Pfingsten im Wallfahrtsort erlebt haben. Mit Freunden feiern, neue Inspiration finden, Ruhe finden, Dinge vielleicht auch mal aus neuer, aus anderer Perspektive zu betrachten, sich mit Gleichgesinnten austauschen – das sind unter anderem Gründe, warum jährlich tausende junge Menschen, in deren Leben der Glaube eine Rolle spielt, an Pfingsten an diesen 30 Orten zusammenkommen.

Premiere 2022 gut angekommen

Initiiert wurde das europaweit jeweils über 10.000 junge Menschen begeisternde Jugendfestival von der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg. Im vergangenen Jahr war Maria Rosenberg erstmals einer der Veranstaltungsorte, der bei den Teilnehmern bei der Premiere auf sehr viel positive Resonanz stieß. Neben Angeboten vor Ort, verschiedenen Workshops, gibt es viel Freiraum, in dem die Umgebung des Wallfahrtsortes erkundet werden kann. Es gibt wieder Live-Schaltungen aus Salzburg, wo die Hauptveranstaltung stattfindet, und natürlich darf samstags die Pfingst-Party nicht fehlen.

Info

Wer beim Jugendfestival an Pfingsten dabei sein will, hat mehrere Möglichkeiten. Das Wochenendticket von Freitag bis Montag kostet inklusive Übernachtung auf Maria Rosenberg und Vollpension 80 Euro. Wer nicht übernachten, aber an allen Tagen dabei sein will und gleichfalls Vollpension genießen möchte, zahlt 60 Euro. Es können auch Tagestickets erworben werden für jeweils Samstag, Sonntag und Montag. Diese kosten inklusive Vollpension 25 Euro. Wer sich anmelden und mehr über das Programm erfahren möchte, findet alle Informationen, inklusive der Online-Anmeldung im Internet.

