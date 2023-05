„So viel mehr als Bibliothek.“ Beispiele aus einer Entwurfsplanung des Reutlinger Unternehmens EKZ für eine mögliche – Arbeitstitel – Mediothek im ehemaligen Kaufhallen-Gebäude am Alexanderplatz begeisterten Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Donnerstag bei einer Vorab-Präsentation. Am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr können sich die Zweibrücker und alle Interessierten eigene Eindrücke verschaffen und Ideen geben. Wie berichtet, soll bei Führungen und Mitmach-Aktionen die mögliche Umnutzung vorgestellt werden, ein Eindruck davon verschafft werden, wie Stadtbücherei, Jugendbücherei, Kulturamtseinrichtung mit einer Bibliothek der Dinge, Arbeits- und Veranstaltungsräume zu Neuem verschmelzen können. Wosnitza und der EKZ-Direktor Johannes Neuer (im Bild vor einem Entwurf der möglichen Gestaltung des Untergeschosses mit großem Veranstaltungsraum) wollen durch die drei Stockwerke führen, Fragen beantworten und Anregungen aufnehmen.