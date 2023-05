Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine ersten sechs Saison-Heimspiele in der Fußball-Bezirksliga hatte der FC Fehrbach gewonnen und das mit imponierenden 29:1 Toren. Nun ist die Serie gerissen. Die SG Eppenbrunn siegte am Samstag im Duell der Landesliga-Absteiger auf dem Fehrbacher Kunstrasen mit 2:1 (1:0), obwohl sie 50 Minuten in Unterzahl spielte.

Der Siegtreffer der Gäste fiel in der 89. Spielminute. „Das Tor nehme ich auf meine Kappe. Ich verstoppe vorne den Ball, und wir kassieren einen Konter. Das war bitter“, sagte Fehrbachs