Die Sportfreunde Bundenthal kämpfen um ihren erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga. Das vorletzte Landesliga-Saisonspiel des Tabellenzweiten am Samstag bei der zwei Punkte schlechteren, auf Rang drei liegenden SG Hüffelsheim wird mit Spannung erwartet. Peter Seibel sprach mit Bundenthals Torhüter Björn Herzig (31), der nächste Saison auf alle Fälle in der Verbandsliga spielt.

Herr Herzig, wie man hört, verlassen Sie Bundenthal?

Ja. Seit Montag ist es amtlich. Ich wechsle zur neuen Runde zum Meister der Landesliga Ost, dem SV Viktoria