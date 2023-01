Fußball-Landesligist SC Hauenstein hat das dreitägige Hallenturnier des TB Jahn Zeiskam gewonnen, das der vorderpfälzische Verbandsligist anlässlich seines 125-jährigen Bestehens ausrichtete.

In der voll besetzten Spiegelbachhalle in Bellheim besiegte der Sportclub am Freitagabend Ausrichter Zeiskam im Endspiel durch ein Tor von Tim Scherer mit 1:0. Hauensteins Kai Schacker, sonst als Feldspieler unterwegs, wurde als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet. „Kai hat wie immer, wenn er in der Halle im Tor steht, mitgespielt und im Viertelfinale beim 3:2 gegen den SV Weingarten sogar zwei Tore gemacht“, berichtete Hauensteins mitspielender Trainer Niklas Kupper. Im Halbfinale setzte sich der SCH mit 2:1 gegen die von Ex-Profi Danko Boskovic trainierte TSG Deidesheim durch. Als Siegprämie erhielten die Hauensteiner 500 Euro für die Mannschaftskasse.

Nach Dennis Brödel (zum Landesligisten Bundenthal) gibt der SCH in der Winterpause einen zweiten Spieler ab. Der junge Abwehr- und Mittelfeldspieler Paul Durm, diese Saison zweimal in der Landesliga eingesetzt, kehrt zum FC Rodalben zurück.

DIE SCH-ERGEBNISSE

Vorrundengruppe: SCH - Türkgücü Germersheim 1:1, SV Hatzenbühl - SCH 1:4, SV Knöringen - SCH 1:2

Endrundengruppe: SCH - Bavaria Wörth 3:1, TuS Mechtersheim - SCH 1:1

Viertelfinale: SCH - SV Weingarten 3:2

Halbfinale: TSG Deidesheim - SCH 1:2