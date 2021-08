Nach der Entscheidung des Ministerrats, im Sport nun wieder Training und Wettkampf für Gruppen von bis zu 30 Personen zu erlauben, scheint der Weg frei für das Comeback des Amateurfußballs nach der Corona-Zwangspause. Die Punktspiel-Saison 2020/21 kann im Südwestdeutschen Fußball-Verband (SWFV) am 1. September starten, der Pokal gar schon im August.

Verbandsliga, Landesligen, Bezirksligen und A-Klassen werden jeweils in zwei Staffeln aufgeteilt, um zunächst einmal die Anzahl der Spiele in den größer gewordenen Ligen zu reduzieren und so flexibel auf eventuelle Corona-Probleme reagieren zu können. In den B- und C-Klassen entscheiden die Kreise eigenständig, ob sie in alter Stärke oder in kleineren Staffeln (wegen des späten Saisonstarts) die Saison bestreiten.

Gibt es Play-offs im Kreis?

„Wir werden in kleineren Staffeln an den Start gehen, so wie wir es vor kurzem vorgestellt haben“, bekräftigt der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, Edgar Wallitt. Darauf habe er sich mit seinem Stellvertreter und designierten Nachfolger Reiner Ehrgott verständigt. Im Anschluss an die Rundenbegegnungen sollen dann „wie im Eishockey“ Play-offs um den Auf- und Abstieg folgen. Diese Herangehensweise garantiere den Vereinen eine Mindestanzahl an Begegnungen, die sie benötigen, um wirtschaftlich zu arbeiten. Zudem könnten die Play-offs die Attraktivität der Spiele und somit die Anzahl der Zuschauer steigern. Noch ist indes offen, ob bis dahin mehr als „nur“ die aktuell erlaubten 350 Menschen Zeugen der Begegnungen werden können.

Wieso haben Vereine protestiert?

Der ursprüngliche Plan des SWFV, im Anschluss an eine erheblich verkürzte Runde lediglich noch ganz wenige Entscheidungsspiele um Auf- und Abstieg auszutragen, ist vom Tisch. „Die Vereine haben viel Druck gemacht und erklärt, dass sie mehr Spiele benötigen, um ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten“, sagte Jürgen Veth, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses. Daher würden nun „beispielsweise die ersten vier Mannschaften in den Staffeln eine Aufstiegsrunde und die letzten vier eine Abstiegsrunde spielen“. Dabei ist es noch offen, wie die Auf- und Abstiegsrunden aussehen: Hin- und Rückspiele gegen die Mannschaften, gegen die man noch nicht gespielt hat (unter Mitnahme von Punkten aus den Staffelpartien), nur eine einfache Runde oder Play-offs (bei Vierer-Runden also Halbfinale und Finale). Der Verbandsspielausschuss trifft sich am kommenden Montag erneut, um die Durchführungsbestimmungen exakt festzulegen.

Wer sind die Gegner des FKP II?

Bei der Einteilung der Mannschaften in die Staffeln habe der Verband, so Veth, auf geografische Gesichtspunkte gesetzt, um viele Derbys zu ermöglichen. Zwei Neuner-Staffeln sind es in der Verbandsliga. Der FK Pirmasens II und die SG Rieschweiler treffen in ihrer Verbandsliga-Westgruppe auf den SV Morlautern, den TuS Hohenecken und den SV Steinwenden aus der Westpfalz sowie auf den SC Idar-Oberstein, Eintracht Bad Kreuznach, den VfR Baumholder und die SG Meisenheim aus der Nahe-Region.

Wie reagieren Verbandsligisten?

Nicht zufrieden mit der Zweiteilung der Verbandsliga sind der Sportvorstand der SG Rieschweiler, Daniel Preuß, und der Spielleiter des FKP II, Thomas Jeckel. „Wir würden gerne eine komplette Runde spielen“, sagen die beiden deckungsgleich. Sie unterstützen damit eine vom TB Jahn Zeiskam ins Leben gerufene Initiative aller Verbandsligisten, die Liga nicht zu teilen, sondern eine komplette gemeinsame Runde zu spielen. Eine Aufteilung werde den wirtschaftlichen Interessen der Vereine nicht gerecht, so deren wichtigstes Argument.

„Der SWFV befürchtet wohl weitere Einschnitte durch Corona und möchte mit seiner Zweiteilung auf der sicheren Seite sein“, befindet Preuß und fügt hinzu: „Durch Corona ist derzeit alles ein bisschen schwierig. Wir müssen es nehmen, wie es kommt.“ Mit der Einteilung der Liga ist Jeckel indes zufrieden, „denn wir müssen dann nicht nach Mainz fahren“. Jeckel weiter: „Aber lieber nach Mainz fahren und eine komplette Runde spielen als das, was nun wohl kommt.“ Er fordert eine Unterstützung der Basis durch den Deutschen Fußball-Bund. „Da kommt fast nichts“, klagt Jeckel.

Wie wird die Landesliga eingeteilt?

Die Landesliga West und die Bezirksliga Westpfalz werden jeweils in eine Nord- und eine Südgruppe eingeteilt. Die Landesliga-Südgruppe besteht ausschließlich aus den acht Mannschaften des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, SG Eppenbrunn, SV Hermersberg, TSC Zweibrücken, SC Hauenstein, SF Bundenthal, FC Fehrbach, SG VB Zweibrücken/Ixheim und Aufsteiger SV Hinterweidenthal. Neun Teams sind es im Norden. „Wir werden noch nicht am 1. September, sondern erst am Wochenende 5./6. September beginnen“, sagt Landesliga-Leiter Udo Schöneberger. Bezirksliga-Reiner Ehrgott hat sich noch nicht entschieden, wie er seine 22 Mannschaften aufteilt.

Was ist mit dem Kreispokal?

„Auch der Kreispokal wird ausgespielt“, stellte Wallitt klar. Er plant, die ersten beiden Runden an den letzten beiden August-Wochenenden zu spielen.

Existiert ein Hygienekonzept?

Ab kommenden Donnerstag, 23. Juli, sind erste Freundschaftsspiele unter Einhaltung ganz bestimmter, aktuell noch nicht genau festgelegter Hygienemaßnahmen möglich. „Wir sind dabei ein Hygienekonzept zu erarbeiten“, sagte Veth. Dabei lehne sich der SWFV an das vom Badischen Fußballverband erstellte Hygienekonzept an. Anfang der kommenden Woche gehe das Konzept den Vereinen im SWFV zu. Veth: „Gleichwohl sollten sich die Vereine mit ihren Ordnungsämtern kurzschließen und die Hygienevorgaben der Landesregierung beachten.“

Wer zählt zu den 30 Personen?

„Zur Kleingruppe von 30 Personen zählen nur die Leute, die auf dem Spielfeld sind. Davon gehen wir im Moment aus. Sonst bräuchten wir ja gar nicht anzufangen“, antwortete Veth auf eine RHEINPFALZ-Anfrage. Er gibt zu bedenken, dass die Zahl 30, falls Auswechselspieler und Betreuer mitgezählt würden, deutlich überschritten werden würde. Weitere Details würden noch erarbeitet werden.

Wie viele Absteiger gibt es?

Da es wegen des vorzeitigen Endes der Corona-Saison 2019/20 keine Absteiger gab, haben die meisten Klassen nun mehr Mitglieder als vorgesehen. Die Klassen sollen nun wieder auf ihre Normgröße zurückgeführt werden. In Ligen mit 17 und 18 Mannschaften sind fünf Absteiger möglich, in Ligen mit 19 und mehr Mannschaften gar sechs.