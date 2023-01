Trainer Ludwig Becker hatte einen spannenden Wettkampf angekündigt. Er sollte recht behalten. Seine KG Rodalben/Kindsbach blieb aber cool, gewann mit 3:0 (244:200,8 Kilopunkte) beim AC Mainz-Weisenau und baute mit nun 12:0 Zählern die Tabellenführung in der Gewichtheber-Oberliga aus.

„Der Kampf war zeitweise eng. Die wollten uns ein Bein stellen. Ich war überrascht von meinem Team. Nur die sechs Fehlversuche haben mir nicht gefallen“, sagte Becker.

Trotz eines Waldemar Wiederkehr im ersten Block beim Reißen hielten die Mainzer voll dagegen. Obwohl beide Trainingsrückstand haben, setzten sich aber Franziska Zott (21,5 Punkte) und Wiederkehr (32) mit 53,5:42,5 Kilopunkten gegen die Mainzer durch.

1:0 nach dem Stoßen

Im zweiten Block wurden zwar kleinere Brötchen gebacken, doch ging auch dieser dank Tobias Wille (19,5) und Jonas Röckel (11,5) mit 31:19,9 an die KG. Somit führten die Westpfälzer mit 1:0 und 84,5:62,4 Kilopunkten.

Auch das anschließende Stoßen (159,5:138,4) ging an das Becker-Team, die Punkte zwei und drei fürs Stoßen und die Gesamtwertung waren gesichert. Einmal mehr überragend Wiederkehr, der trotz angezogener Handbremse 47 Punkte erreichte und mit insgesamt 79 Punkten zum besten Heber des Abends gekürt wurde. So schwärmte AC-Trainer Thomas Geier: „Es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Obwohl in nicht optimaler körperlicher Verfassung, merkt man ihm seine Klasse an. Seine Kontinuität ist einmalig.“

Bestleistungen

Wiederkehrs Mitstreiter präsentierten sich eng beieinander. Leicht in Front Franziska Zott mit insgesamt 58 Kilopunkten. Der im Vorfeld von Becker gelobte Tobias Wille enttäuschte nicht und steigerte sich nach sechs fehlerlosen Versuchen auf 54 Punkte (Saisonbestleistung). Jonas Reckel fügte 41,5 Punkte an und rundete den Sieg mit 53 Kilopunkten und drei persönlichen Bestleistungen ab. Im dritten Versuch war er bei 145 kg nicht voll konzentriert, sonst wäre noch eine Bestleistung dazugekommen.

„Trotz geschlossener Mannschaftsleistung war gegen diesen Gegner nicht mehr möglich. Ich bin aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, resümierte AC-Trainer Geier.

KAMPFPROTOKOLL

KG Rodalben/Kindsbach: Waldemar Wiederkehr (70,5 kg Körpergewicht) 100 kg Reißen/115 kg Stoßen/215 kg Zweikampf/79 Relativpunkte, Franziska Zott (62,5) 50/65/115/58, Tobias Wille (76,4) 95/110/205/54, Jonas Reckel (100,2) 110/140/250/53.