Am Rodalber Standort des Pirmasenser Krankenhauses wird es ab August keine Allgemein- und Viszeralchirurgie mehr geben. Begründet wird das mit Problemen, Fachpersonal zu finden. Wirtschaftliche Gründe spielen aber auch eine Rolle. Seit Jahresbeginn ist das Rodalber Krankenhaus Teil des Städtischen Krankenhauses Pirmasens. Es verweist in einer Mitteilung darauf, dass zwischen den beiden Standorten nur sieben Kilometer liegen. Auch vor diesem Hintergrund habe die Geschäftsführung entschieden, die Allgemein- und Viszeralchirurgie am Standort Pirmasens zu konzentrieren. Zum 1. August wird der Abteilungsbetrieb in Rodalben eingestellt und am Standort Pirmasens konzentriert. Laut Geschäftsführung gibt es „derzeit keine Überlegungen zu weiteren Strukturmaßnahmen“. Rodalben werde als „leistungsfähiger Standort“ erhalten und mit seinen Abteilungen weiterentwickelt.

