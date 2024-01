Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als souveräner Gruppensieger erreicht das Team des Ausrichters die Endrunde der 46. Pirmasenser Hallen-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal, die am Freitagabend in der Wasgauhalle ausgetragen wird. Ein Tor fällt am zweiten Vorrundenabend besonders schnell.

Das Teilnehmerfeld für die Endrunde der 46. Pirmasenser Fußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal, die am Freitag ab 18.30 Uhr in der Wasgauhalle ausgespielt wird, ist komplett. Am Mittwochabend