Die Hilfsbereitschaft in der Region ist riesig für die Ukraine. So fährt auch die Contwiger Tierrettung Hilfsgüter aus der Südwestpfalz nach Polen und war sogar mehrfach in der Ukraine unterwegs, um herrenlose Tiere einzusammeln. Von einer dieser Fahrten haben die Contwiger Tierretter Hunde und Katzen mitgebracht. Die stammen aber nicht aus der Ukraine.

Tiernahrung, Babynahrung und Verbandsmaterial fahren Kai Harstick und seine Mitstreiter von der Tierrettung zu Sammelpunkten in Polen, wo die Hilfslieferungen umgeladen und in Konvois in die Ukraine gebracht werden. In drei Fällen sei Harstick dann auch gleich mit in das Kriegsgebiet gefahren, um herrenlose Tiere mitzunehmen. Allerdings nur bis kurz vor die Grenze nach Polen, wo sie Tierschutzorganisationen wie Peta übergeben wurden, die sich weiter um die Tiere kümmerten, wie der Contwiger am Telefon erzählt. In die EU einführen dürfe man die Tiere nicht. „Die haben in der Ukraine noch Tollwut“, nennt er einen Grund, wieso erst eine umfangreiche Quarantäne und Impfaktion nötig wäre.

In die Südwestpfalz haben Harstick und seine Mitstreiter aber dennoch vier Katzen und acht Hunde mitgebracht. Die stammten aus einem polnischen Tierheim, das um Entlastung gebeten habe. Wegen der vielen Flüchtlinge, die oft bei der Einreise ihre mitgebrachten Haustiere an der Grenze abgeben müssten, seien die dortigen Tierheime überlastet. Acht Katzen und vier Hunde kamen so in das Pirmasenser Tierheim. „Wir haben kein einziges Tier aus der Ukraine hierher gebracht“, betont Harstick. Die Tiere seien alle in Polen gechipt und geimpft worden.

Keine Auskunft vom Tierheim

Wie es den Tieren jetzt im Tierheim am Sommerwald geht, war nicht zu erfahren. Das Tierheim darf nichts dazu sagen und verweist auf das Veterinäramt. Dort ist über den Sprecher der Kreisverwaltung, Thorsten Höh, lediglich zu hören, dass es sich um Mischlinge handele und noch geklärt werden müsse, woher die Tiere wirklich stammen. Zur Vermittlung freigegeben seien sei derzeit noch nicht. Ein Foto von den Tieren wurde der Presse vom Veterinäramt nicht gestattet.

Harstick will weiter Hilfsgüter an die ukrainische Grenze in Polen fahren. In die Ukraine rein, wolle er aber nicht mehr, um Tiere einzusammeln. „Wir waren einmal bis kurz vor Lwiw. Das wird zu gefährlich.“

Spendenkonto

Tierrettung Contwig, VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken, IBAN: DE 33 5426 1700 0005 1477 00