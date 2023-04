Der Fahrer eines weißen Audi S4 hat am Montag um 18.45 Uhr einen 14-jährigen Radfahrer angefahren, ihn auf der Straße liegen lassen und ist einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilte, sei der unbekannte Fahrer des weißen Audi S4 um 18.45 Uhr in der Lindenstraße in Richtung Steinflurstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Schlossstraße kam ein 14-jähriger Fahrradfahrer von oben in die Lindenstraße, den der Audi-Fahrer übersah. Der Junge schleuderte über sein Fahrrad und den Audi und landete auf der Straße. Der Audi-Fahrer fuhr in Richtung Steinflurstraße davon. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit Locken handeln, auf dem weißen Audi S4 klebte auf der Heckscheibe ein auffälliger Monster-Aufkleber – 3 grüne lange Striche, wie Finger. Die Polizei bitte unter Telefon 06333 9270 um Hinweise.