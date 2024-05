Ein 50-jähriger Mann ist in der Ringstraße von der Polizei wegen Trunkenheit am Steuer erwischt worden. Nach Angaben der Polizei fiel das Auto des Mannes durch unsicheres Fahren auf und wurde am vergangenen Samstag um 22.37 Uhr in der Ringstraße angehalten. Bei der Kontrolle stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille fest. Die Beamten untersagtem dem Fahrer die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel. Es wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein zur zuständigen Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.