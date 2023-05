Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um die Verschandelung des Stadtbildes durch monatelange Wahlwerbung an jeder Ecke zu verhindern, dürfen Städte und Kommunen die Werbung auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Für Pirmasens galten bisher sechs Wochen. Der CDU-Bundestagskandidat Florian Bilic hat aber bereits die ersten großen Plakate aufgehängt. Das ist aber nicht verboten.

Vor allem das große Plakat am Verkehrskreisel zwischen Campus-Fitnessstudio und Quasimodo fällt ins Auge, befestigt am Zaun des Musikclubs Quasimodo. Dazu kommt ein Plakat am