In der Vorrunde der 46. Pirmasenser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal hatte der Favorit gewankt. Da verlor das Oberligateam des FKP sensationell gegen den SV Gersbach. In der Endrunde allerdings ließ der Rekordmeister der Konkurrenz keine Chance. Sehr zufrieden darf Ausrichter SV Erlenbrunn sein. Spektakulär war die letzte Partie in Gruppe 1.

Der FK Pirmasens hat es wieder gepackt. Nach suboptimaler Vorrunde mit einer sensationellen Niederlage gegen das B-Klasse-Team des SV Gersbach trat der Oberligist eine Woche später in der Endrunde