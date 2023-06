Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zuletzt war Patrick Niedenzu, Headcoach der Pirmasenser Praetorians, viel unterwegs in Sachen Football: Er war zweimal als Referee eingesetzt. Jetzt ist im Top-Spiel wieder als Trainer gefragt.

Am Samstag (15 Uhr) steht das Top-Spiel der Oberliga Mitte in der Sportanlage Spesbach zwischen den Praetorians und den Saarland Hurricanes II an. „Es wird ein heißer Kampf, ein Spiel auf Augenhöhe.